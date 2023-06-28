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Главный врач ЦСКА: Медина с седьмой минуты финала Кубка играл с трещиной в левой ноге

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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о травме полузащитника Хесуса Медины в суперфинале Кубка России с «Краснодаром».
Главный врач ЦСКА: Медина с седьмой минуты финала Кубка играл с трещиной в левой ноге
  • Gettyimages.ru

«Да, Хесусу уже на седьмой минуте наступили на палец, там образовалась трещина. Так и играл до самого конца с трещиной в левой ноге», — приводит слова Безуглова Bobsoccer.

Он также подчеркнул, что после игры футболист не жаловался на дискомфорт, а остро ощутил боль на следующий день после матча.

«Сейчас всё хорошо, но надо признать, что три-четыре дня после приезда в расположение сборной Парагвая он буквально ходить не мог, не то что бегать. По этой причине Хесус и не сыграл за сборную», — заключил Безуглов.

В сезоне-2022/23 26-летний хавбек провёл за красно-синих 33 матча, забил 11 мячей и отдал восемь результативных передач. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

11 июня ЦСКА в серии пенальти обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России. Подопечные Владимира Федотова также стали серебряными призёрами чемпионата России, уступив только «Зениту».

Ранее главный врач ЦСКА рассказал о травме Мойзеса перед суперфиналом Кубка России с «Краснодаром».

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