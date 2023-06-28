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Могучих: сделаем всё возможное, чтобы россиян не пустили на Олимпиаду-2024

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Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио украинская легкоатлетка Ярослава Могучих высказалась за недопуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже в 2024 году.
Могучих: сделаем всё возможное, чтобы россиян не пустили на Олимпиаду-2024
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«Томас Бах в начале СВО сказал, что он поддерживает нас и его позиция тверда. Но сейчас ситуация на Украине не изменилась. Почему его позиция изменилась? До Олимпиады остался год. Мы сделаем всё возможное, чтобы россиян и белорусов не пустили на парижскую Олимпиаду», — приводит слова Могучих АР.

28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил несогласие со словами главы МОК Томаса Баха о политизированности Игр дружбы.

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