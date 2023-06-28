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Ди Марцио: Моуринью дисквалифицирован на десять туров Серии А

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дисквалифицирован на десять матчей чемпионата Италии.
Ди Марцио: Моуринью дисквалифицирован на десять туров Серии А
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своих социальных сетях, Моуринью пропустит десять матчей чемпионата Италии, начиная с первого тура. 

Встреча «Ромы» и «Монцы» прошла 3 мая и завершилась со счётом 1:1. В концовке матча красную карточку получил игрок римской команды Зеки Челик. Как сообщает ANSA, Моуринью сказал, что Киффи был «худшим арбитром в его карьере».

Ранее УЕФА дисквалифицировал Моуринью на четыре матча за оскорбления судьи финала Лиги Европы.

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