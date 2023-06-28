«Матч ТВ»: ФХР не предложит Жамнову новый контракт

Федерация хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной России Алексей Жамнов не будут продлевать соглашение.

«ФХР не будет предлагать новый контракт Алексею Жамнову. С ним даже не вели переговоры. Соглашение с ним истекает 30 июня», — приводит слова источника «Матч ТВ».

30 марта «Матч ТВ» сообщил, что Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею.

Красно-белые 14 марта объявили, что назначили Жамнова на пост главного тренера команды. «Спартак» в сезоне-2022/23 не сумел попасть в плей-офф.

Ранее бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук высказался о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».