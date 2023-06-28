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«Матч ТВ»: ФХР не предложит Жамнову новый контракт

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Федерация хоккея России (ФХР) и главный тренер сборной России Алексей Жамнов не будут продлевать соглашение.
«Матч ТВ»: ФХР не предложит Жамнову новый контракт
  • Gettyimages.ru

«ФХР не будет предлагать новый контракт Алексею Жамнову. С ним даже не вели переговоры. Соглашение с ним истекает 30 июня», — приводит слова источника «Матч ТВ».

30 марта «Матч ТВ» сообщил, что Жамнов покинет пост главного тренера сборной России по хоккею.

Красно-белые 14 марта объявили, что назначили Жамнова на пост главного тренера команды. «Спартак» в сезоне-2022/23 не сумел попасть в плей-офф.

Ранее бывший хоккеист сборной России Илья Ковальчук высказался о назначении Алексея Жамнова на пост главного тренера «Спартака».

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