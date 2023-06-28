Николаев надеется, что уровень российских судей вырастет при Мажиче

Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев высказался о назначении серба Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

«Я давно ничему не удивляюсь, это решение вытекало из весенней части, было определённое недовольство по работе арбитров, нужно было принимать какое-то решение. И вот решение принято. Мажичу нужно дать время, дать возможность поработать», — цитирует Николаева РИА Новости.

Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год. Специалист прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей чемпионата России.

Как сообщает «Чемпионат», бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС.

Ранее Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС.