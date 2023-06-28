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Николаев надеется, что уровень российских судей вырастет при Мажиче

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Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Николаев высказался о назначении серба Милорада Мажича на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).
Николаев надеется, что уровень российских судей вырастет при Мажиче
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«Я давно ничему не удивляюсь, это решение вытекало из весенней части, было определённое недовольство по работе арбитров, нужно было принимать какое-то решение. И вот решение принято. Мажичу нужно дать время, дать возможность поработать», — цитирует Николаева РИА Новости.

Контракт между сербом и РФС заключён на два года с возможностью продления ещё на год. Специалист прилетит в Москву 29 июня и начнёт работу на сборе судей чемпионата России.

Как сообщает «Чемпионат», бывший арбитр ФИФА Чакыр войдёт в состав ЭСК РФС.

Ранее Мажич рассказал о своих целях во главе департамента судейства РФС.

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