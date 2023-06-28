Афины и Вроцлав примут финалы Лиги конференций в 2024 и 2025 годах

Стало известно, какие города примут финалы розыгрыша Лиги конференций в 2024 и 2025 годах.

Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Афины и Вроцлав примут финалы розыгрыша Лиги конференций в 2024 и 2025 годах.

Уточняется, что соответствующее решение принял исполком организации на заседании в Ньоне.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Алаев покинет пост председателя одного из комитетов УЕФА.