Афины и Вроцлав примут финалы Лиги конференций в 2024 и 2025 годах
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Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Афины и Вроцлав примут финалы розыгрыша Лиги конференций в 2024 и 2025 годах.
Уточняется, что соответствующее решение принял исполком организации на заседании в Ньоне.
Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Алаев покинет пост председателя одного из комитетов УЕФА.