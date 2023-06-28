Павлюченко уверен, что Дзюба продолжит забивать за «Локомотив»

Бронзовый призёр чемпионата Европы Роман Павлюченко считает, что нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продолжит показывать высокий уровень футбола в сезоне-2023/24.

«Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы ещё забивать голы. У него сил ещё полно, всё будет зависеть от того, как он подготовится к чемпионату. То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется», — цитирует Павлюченко ТАСС.

По мнению бывшего форварда «Локомотива» и «Спартака», железнодорожники должны будут закончить будущий чемпионат России на более высоком месте.

«Потому что это тот клуб, который ставит задачу стать чемпионом, — сказал Павлюченко. — Всё зависит от того, какие трансферы произойдут и как подготовятся команды, поэтому будет интересно, посмотрим», — заключил Павлюченко.

«Локомотив» по итогам сезона-2022/23 занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Дзюба забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах.

Футболисты «Локомотива» 19 июня ушли на сборы, которые состоятся в подмосковной Баковке. 18 июня команда прошла углублённое медицинское обследование. Новый чемпионат стартует 23 июля.

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов заявил, что Дзюба принесёт много пользы столичной команде в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.