Суд выпустил из СИЗО студента, обвиняемого в избиении Шведа

Басманный суд Москвы принял решение перевести под домашний арест студента МГИМО Глеба Писарева, который обвиняется в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

«Суд отклонил ходатайство о продлении Глебу Писареву меры пресечения в виде содержания под стражей и изменил меру пресечения на домашний арест», — приводит слова пресс-службы суда РИА Новости.

2 мая Шведа избили у ресторана на Большой Никитской улице.

После драки баскетболист был доставлен в больницу и отказался от госпитализации. Но позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее сообщалось, что обвиняемые по делу баскетболиста ЦСКА Шведа отпущены из-под стражи.