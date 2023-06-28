Агент Опоку заявил, что защитником сборной Ганы интересуется «Спартак»
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«Помимо того что идёт разговор по возможному трансферу Опоку в «Динамо», игроком также интересуется топ-клуб РПЛ. Какой? Это «Спартак». Пока ничего конкретного, мы просто общаемся», — цитирует Траоре «Спорт-Экспресс».
Опоку в сезоне-2022/23 в 34 матчах в составе «Амьена» в Лиге сделал две результативные передачи, получил шесть жёлтых и одну красную карточку. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость африканского футболиста в €1,2 млн.
Ранее сообщалось, что Опоку может перейти в «Динамо».