Агент Опоку заявил, что защитником сборной Ганы интересуется «Спартак»

Секу Траоре, агент защитника французского «Амьена» Николаса Опоку, сообщил, что игрок сборной Ганы по футболу может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

«Помимо того что идёт разговор по возможному трансферу Опоку в «Динамо», игроком также интересуется топ-клуб РПЛ. Какой? Это «Спартак». Пока ничего конкретного, мы просто общаемся», — цитирует Траоре «Спорт-Экспресс».

Опоку в сезоне-2022/23 в 34 матчах в составе «Амьена» в Лиге сделал две результативные передачи, получил шесть жёлтых и одну красную карточку. Контракт защитника с французским клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость африканского футболиста в €1,2 млн.

Ранее сообщалось, что Опоку может перейти в «Динамо».