Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Глушаков заявил, что у него есть много зарубежных вариантов продолжения карьеры

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своём будущем.
Глушаков заявил, что у него есть много зарубежных вариантов продолжения карьеры
  • Gettyimages.ru

«Что могу сказать о своём будущем? Ничего не могу рассказать. Конкретики нет. Есть предпосылки, что-то, куда-то — пока общаемся. Есть ли зарубежные варианты? Есть. Это ближайшее зарубежье, очень много», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

19 июня «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Глушакова. Игрок выступал за нижегородцев во второй половине сезона. В составе клуба он провёл девять матчей и забил один гол.

Ранее Глушаков отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить