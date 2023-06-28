Глушаков заявил, что у него есть много зарубежных вариантов продолжения карьеры

Бывший полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков высказался о своём будущем.

«Что могу сказать о своём будущем? Ничего не могу рассказать. Конкретики нет. Есть предпосылки, что-то, куда-то — пока общаемся. Есть ли зарубежные варианты? Есть. Это ближайшее зарубежье, очень много», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

19 июня «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Глушакова. Игрок выступал за нижегородцев во второй половине сезона. В составе клуба он провёл девять матчей и забил один гол.

Ранее Глушаков отреагировал на слова бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо.