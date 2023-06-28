Романо: ПАОК сделал ЦСКА официальное предложение по трансферу Чалова

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов близок к переходу в греческий ПАОК.

Команда из Салоников сделала официальное предложение армейскому клубу по трансферу 25-летнего российского футболиста, написал в социальных сетях Фабрицио Романо.

По информации СМИ, ПАОК предложил €4 млн за 60% прав на Чалова. В случае перепродажи армейский клуб получит 40% от прибыли.

Форвард в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с армейским клубом действует до конца 2024 года.

Ранее в «Марселе» опровергли информацию об интересе к Чалову.