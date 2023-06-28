Матыцин: спортсмены из Таиланда продолжат выступать на соревнованиях в России

Министр спорта России Олег Матыцин в разговоре со своим коллегой из Таиланда Пипатом Рачакитпраканом отметил важность сотрудничества между странами.

«Отличным показателем отношений стало участие спортсменов из Таиланда в летних и зимних международных играх «Дети Азии». Рады участию таиландских команд в предстоящем Международном фестивале студенческого спорта», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.

По его словам, Минспорт всегда готов принять спортсменов из Юго-Восточной Азии на российских соревнованиях.

«Всегда ждём делегацию Таиланда в России на всех наших мероприятиях», — заключил Матыцин.

Россия и Таиланд отмечают успех спортивного сотрудничества в рамках реализации плана совместных мероприятий, подписанного в прошлом году в честь 125-летия со дня установления дипломатических отношений между государствами.

Ранее Матыцин заявил, что в Монголии может пройти выставочный матч КХЛ.