Матыцин: спортсмены из Таиланда продолжат выступать на соревнованиях в России
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«Отличным показателем отношений стало участие спортсменов из Таиланда в летних и зимних международных играх «Дети Азии». Рады участию таиландских команд в предстоящем Международном фестивале студенческого спорта», — цитирует Матыцина пресс-служба ведомства.
По его словам, Минспорт всегда готов принять спортсменов из Юго-Восточной Азии на российских соревнованиях.
«Всегда ждём делегацию Таиланда в России на всех наших мероприятиях», — заключил Матыцин.
Россия и Таиланд отмечают успех спортивного сотрудничества в рамках реализации плана совместных мероприятий, подписанного в прошлом году в честь 125-летия со дня установления дипломатических отношений между государствами.
Ранее Матыцин заявил, что в Монголии может пройти выставочный матч КХЛ.