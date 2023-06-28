Алаев покинет пост председателя одного из комитетов УЕФА

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на новый срок на пост председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу.

«Так как в последний год у меня поменялся род деятельности: больше не занимаю пост генерального секретаря РФС, не вовлечён в развитие пляжного футбола и футзала. Продолжу работу в другом комитете УЕФА, который сопряжён с моей текущей деятельностью», — цитирует Алаева ТАСС.

По словам вице-президента Российского футбольного союза (РФС), в УЕФА очень положительно отреагировали на его приезд.

«Сегодня отчитался по итогам своей работы за последние шесть лет, в УЕФА сейчас идёт процесс формирования нового состава комитетов на цикл 2023—2027 годов», — добавил Алаев.

ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров из-за ситуации на Украине.

43-летний Алаев занимает руководящий пост в УЕФА с 2017 года.

Ранее Алаев назвал сигналом выступления представителей УЕФА и ФИФА на конференции РФС.