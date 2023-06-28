Сорокин: никто не предлагал исключить США из ФИФА из-за конфликта в Югославии
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«Во время конфликта в Югославии, движений такого рода не было. И во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять США из членов ФИФА», — цитирует Сорокина «Известия».
Советник президента Российского футбольного союза (РФС) дал понять, что последние заявления руководства ФИФА и УЕФА по России добавили ему оптимизма.
«Не первый год знаю Хайди Беха и Йозефа Климента. Это настоящие профессионалы. Хорошо, что они приехали на конференцию. Но у нас в принципе не прерывались контакты между РФС с одной стороны и ФИФА с УЕФА — с другой», — добавил Сорокин.
Он подчеркнул, что РФС продолжает быть членом и партнёром ФИФА и УЕФА.
«Никто от нас не отворачивается. Но хотелось бы большей решимости со стороны наших коллег. РФС, в свою очередь, делает всё, чтобы убедить их продолжать диалог и делать какие-то послабления», — заключил спортивный чиновник.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
22 июня представитель УЕФА Йозеф Клемент на очной конференции РФС выразил надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что не стоит переоценивать заявление представителя УЕФА о возвращении российских команд.