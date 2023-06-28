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Сорокин: никто не предлагал исключить США из ФИФА из-за конфликта в Югославии

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Бывший глава оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин высказался об отстранении российских сборных и клубов от международных турниров.
Сорокин: никто не предлагал исключить США из ФИФА из-за конфликта в Югославии
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«Во время конфликта в Югославии, движений такого рода не было. И во время войны во Вьетнаме никто не предлагал изъять США из членов ФИФА», — цитирует Сорокина «Известия».

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) дал понять, что последние заявления руководства ФИФА и УЕФА по России добавили ему оптимизма.

«Не первый год знаю Хайди Беха и Йозефа Климента. Это настоящие профессионалы. Хорошо, что они приехали на конференцию. Но у нас в принципе не прерывались контакты между РФС с одной стороны и ФИФА с УЕФА — с другой», — добавил Сорокин.

Он подчеркнул, что РФС продолжает быть членом и партнёром ФИФА и УЕФА.

«Никто от нас не отворачивается. Но хотелось бы большей решимости со стороны наших коллег. РФС, в свою очередь, делает всё, чтобы убедить их продолжать диалог и делать какие-то послабления», — заключил спортивный чиновник.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

22 июня представитель УЕФА Йозеф Клемент на очной конференции РФС выразил надежду на скорое возвращение российских команд к турнирам.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что не стоит переоценивать заявление представителя УЕФА о возвращении российских команд.

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