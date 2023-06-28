Ду Кейрос: благодаря Малкому не сомневался в переходе в «Зенит»

Новичок «Зенита» бразилец Ду Кейрос сообщил, что консультировался с соотечественником Малкомом касательно своего перехода в стан сине-бело-голубых.

«Чьё мнение спрашивал, когда решил переходить в «Зенит»? Я бы назвал Малкома. Когда появились разговоры об этом предложении, мы с ним созвонились. Он рассказал много хороших вещей о «Зените», сказал, чтобы я не сомневался. Благодаря его словам и серьёзным обсуждениям в семье приняли это решение, о котором совершенно не жалею», — сказал бразилец «Чемпионату».

Также новоявленный хавбек «Зенита» рассказал, под каким номером будет выступать в клубе.

«Почему выбрал именно 30-й номер? Под этим номером я дебютировал в профессиональном футболе в «Коринтиансе». Этот номер означает для меня очень многое. Он был со мной на протяжении всех моих трудностей и преодолений. Выступать под этим номером в зарубежном клубе означает представлять себя и свою страну», — добавил он.

В текущем сезоне Ду Кейрос провёл за бразильский клуб 17 матчей, в которых не сумел набрать результативные баллы.

Ранее стало известно, что полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в бразильском клубе «Фламенго».