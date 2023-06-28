УЕФА напомнил о запрете участия крымских клубов в турнирах РФС в ответ на призывы Украины
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«В соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом», — цитирует представителя пресс-службы УЕФА РИА Новости.
Уточняется, что с 1 января 2015 года Крымский регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.
Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники по группе ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».
Клубы из Крыма с 2014 года выступали в отдельной лиге.
В своём обращении Украинская ассоциация футбола заявила, что попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в российские чемпионаты являются противоправными.