Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

УЕФА напомнил о запрете участия крымских клубов в турнирах РФС в ответ на призывы Украины

Короткая ссылка
Клубы из Крыма по-прежнему не могут принимать участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).
УЕФА напомнил о запрете участия крымских клубов в турнирах РФС в ответ на призывы Украины
  • Gettyimages.ru

«В соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом», — цитирует представителя пресс-службы УЕФА РИА Новости.

Уточняется, что с 1 января 2015 года Крымский регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники по группе ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

Клубы из Крыма с 2014 года выступали в отдельной лиге.

В своём обращении Украинская ассоциация футбола заявила, что попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в российские чемпионаты являются противоправными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить