УЕФА напомнил о запрете участия крымских клубов в турнирах РФС в ответ на призывы Украины

Клубы из Крыма по-прежнему не могут принимать участие в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«В соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом», — цитирует представителя пресс-службы УЕФА РИА Новости.

Уточняется, что с 1 января 2015 года Крымский регион рассматривается как «специальная зона» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) 23 июня опубликовала список команд Второй лиги. «Севастополь» получил в соперники по группе ялтинский «Рубин», «СКА-Ростов», «Биолог-Новокубанск», «Дружбу» из Майкопа, «Кубань-Холдинг» и «Динамо-Ставрополь».

Клубы из Крыма с 2014 года выступали в отдельной лиге.

В своём обращении Украинская ассоциация футбола заявила, что попытки интеграции футбольных клубов из Крыма в российские чемпионаты являются противоправными.