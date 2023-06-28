Полузащитник «Крыльев» Ежов заявил, что игроки уважают Карпина за его честность

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, за что игроки уважают главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

«Почему футболисты уважают Карпина? Потому что он простой мужик. Честный. Будешь играть фигово, он тебе прямо скажет: «Ты играешь фигово». Не станет язвить, ходить вокруг да около, а скажет прямо, как есть. За эту честность его, наверное, и уважают в первую очередь», – приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Хавбек самарской команды также добавил, что Карпин, как бывший футболист, знает все бытовые моменты игроков, и в связи с этим отношения больше напоминают товарищеские.

«Второй момент: с Карпиным ты не чувствуешь, что он прям тренер, а ты игрок. Вы больше товарищи. Потому что он тоже поиграл, знает все бытовые моменты футболиста. Это тоже важно», — сказал Ежов.

25-летний полузащитник самарцев в минувшем сезоне провёл 27 матчей во всех турнирах, в которых трижды забил и сделал четыре голевые передачи.

Ранее нападающий «Ростова» Максим Турищев высказался о главном тренере команды Валерии Карпине.