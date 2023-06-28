Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кунде: СМИ пытаются криминализировать убитого полицейскими подростка

Короткая ссылка
Защитник сборной Франции по футболу Жюль Кунде считает, что журналисты пытаются обелить французских полицейских, из-за действий которых погиб подросток.
Кунде: СМИ пытаются криминализировать убитого полицейскими подростка
  • Gettyimages.ru

«Молодой парень застрелен полицейским в упор за отказ подчиниться при проверке. Такова наша реальность. Складывается ощущение, что журналисты живут в какой-то другой реальности. Они не стараются найти правду, а просто хотят криминализировать потерпевшего», — написал Кунде в Twitter.

Футболист «Барселоны» назвал настоящей трагедией случившееся.

«Все хотят скрыть настоящую проблему. Никто не хочет говорить правду», — заключил Кунде.

27 июня утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования.

Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что испытывает боль в связи с убийством подростка во Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить