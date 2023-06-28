Кунде: СМИ пытаются криминализировать убитого полицейскими подростка

Защитник сборной Франции по футболу Жюль Кунде считает, что журналисты пытаются обелить французских полицейских, из-за действий которых погиб подросток.

«Молодой парень застрелен полицейским в упор за отказ подчиниться при проверке. Такова наша реальность. Складывается ощущение, что журналисты живут в какой-то другой реальности. Они не стараются найти правду, а просто хотят криминализировать потерпевшего», — написал Кунде в Twitter.

Футболист «Барселоны» назвал настоящей трагедией случившееся.

«Все хотят скрыть настоящую проблему. Никто не хочет говорить правду», — заключил Кунде.

27 июня утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования.

Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.

Ранее Килиан Мбаппе заявил, что испытывает боль в связи с убийством подростка во Франции.