Кунде: СМИ пытаются криминализировать убитого полицейскими подростка
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«Молодой парень застрелен полицейским в упор за отказ подчиниться при проверке. Такова наша реальность. Складывается ощущение, что журналисты живут в какой-то другой реальности. Они не стараются найти правду, а просто хотят криминализировать потерпевшего», — написал Кунде в Twitter.
Футболист «Барселоны» назвал настоящей трагедией случившееся.
«Все хотят скрыть настоящую проблему. Никто не хочет говорить правду», — заключил Кунде.
27 июня утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере — пригороде к западу от Парижа — застрелили подростка, который, по информации полицейских, отказался выполнять их требования.
Инцидент спровоцировал стихийные беспорядки в нескольких городах Франции.
Ранее Килиан Мбаппе заявил, что испытывает боль в связи с убийством подростка во Франции.