«РБ Спорт»: гендиректор ХК «Авангард» Белых может перейти в ФК «Спартак»
42-летний спортивный менеджер является одним из кандидатов на пост исполнительного директора, сообщает «РБ Спорт».
Совет директоров «Спартака» 20 июня принял решение о назначении на пост гендиректора Олега Малышева. Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом. Пост гендиректора покинул Евгений Мележиков.
Белых работает на должности гендиректора в «Авангарде» с 2019 года.
Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменит название на «ЛУКОЙЛ Арена».