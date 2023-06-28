«РБ Спорт»: гендиректор ХК «Авангард» Белых может перейти в ФК «Спартак»

Генеральный директор омского хоккейного клуба «Авангард» Сергей Белых может начать работать в команде Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак».

42-летний спортивный менеджер является одним из кандидатов на пост исполнительного директора, сообщает «РБ Спорт».

Совет директоров «Спартака» 20 июня принял решение о назначении на пост гендиректора Олега Малышева. Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира. При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом. Пост гендиректора покинул Евгений Мележиков.

Белых работает на должности гендиректора в «Авангарде» с 2019 года.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» сменит название на «ЛУКОЙЛ Арена».