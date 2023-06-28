Футболист «Баварии» Мане впервые прокомментировал драку с одноклубником Зане

Нападающий «Баварии» Садио Мане поведал о том, что случилось между ним и форвардом Лероем Зане после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

«Подобное может случиться. Это действительно произошло, но мы с Лероем смогли помириться. Всегда нужно решать проблемы, но не таким образом. Теперь всё завершено. Мы постараемся с Зане вместе бороться, чтобы помочь «Баварии» достичь своих целей в следующем сезоне», — сообщил Мане Daily Mail.

Напомним, что после встречи в раздевалке мюнхенской команды состоялась драка, в результате которой Мане нанёс партнёру по команде травмы лица.

Также сенегалец добавил, что первый сезон в стане «Баварии» был для него отнюдь не лёгким.

«Сейчас я нахожусь в отпуске с семьёй. Мой первый сезон в «Баварии» был сложным, как это всегда случается в футболе. Для меня подобное не стало неожиданностью. Всё нормально. Я люблю вызовы, а «Бавария» — отличный вызов в моей карьере», — добавил нападающий.

В прошедшем сезоне 31-летний сенегалец забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач в 38 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее журналист Фабрицио Романо заявил, что Мане не покинет «Баварию».