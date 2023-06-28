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UOL: «Фламенго» готов предложить за игрока «Зенита» Клаудиньо €12 млн

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Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в бразильском клубе «Фламенго».
UOL: «Фламенго» готов предложить за игрока «Зенита» Клаудиньо €12 млн
  • Gettyimages.ru

26-летний бразильский хавбек стал главной трансферной целью для команды из Рио-де-Жанейро, сообщает журналист UOL Мауро Сезар в социальных сетях.

Уточняется, что «Фламенго» готов предложить за трансфер футболиста €12 млн.

Клаудиньо в сезоне-2022/23 в 30 матчах во всех турнирах забил пять мячей и сделал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в €20 млн.

Ранее комментатор Геннадий Орлов признался, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо своей игрой вернули его на трибуны стадиона.

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