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Агент Барбоза считает, что европейские клубы потеряют интерес к Венделу из-за его поведения

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Португальский агент Паулу Барбоза на фоне новостей о нежелании игрока «Зенита» Вендела возвращаться в Россию обвинил последнего в непрофессионализме.
Агент Барбоза считает, что европейские клубы потеряют интерес к Венделу из-за его поведения
  • Gettyimages.ru

«Вендел не хочет возвращаться в Россию? Любой футболист имеет контракт, и по собственному желанию он не может переходить в другой клуб — это нереально и по-детски», – заявил Барбоза Metaratings.

Португалец также добавил, что руководители европейских клубов не захотят приобретать бразильца, поскольку тот не выполняет обязанности и не уважает нынешний клуб.

«На Вендела не будет спроса в Европе. Все европейские клубы следят за всеми футболистами. Вендел талантливый игрок, но какой топ-клуб хочет иметь футболиста, который не уважает клуб и не выполняет правила, когда надо приехать? Это не положительный образ с его стороны, никто не возьмёт его», – резюмировал агент.

Вендел выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне РПЛ полузащитник провел за клуб с берегов Невы 33 встречи во всех турнирах, забил девять мячей и четырежды ассистировал партнёрам. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Коринтианс» и «Фламенго».

Ранее в «Фенербахче» опровергли интерес к Венделу.

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