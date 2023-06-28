Боец UFC Чимаев заявил, что уважает главу Чечни Кадырова

Шведский боец чеченского происхождения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев дал понять, что с большим уважением относится к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.

«Кадыров — президент моей республики. У Швеции же есть король, верно? Если бы король пригласил меня поужинать с ним, я бы пришёл. Я буду уважать короля. Также я испытываю величайшее уважение к Рамзану Кадырову», — цитирует Чимаева Expressen.

Непобеждённый боец подчеркнул, что всегда откликается на приглашения Кадырова.

«Он зовёт меня поужинать с ним, и я прихожу. Мне это нравится. Если я приеду в США и президент позовёт меня на ужин, я приду», — заключил Чимаев.

На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. В своём последнем поединке боец одержал победу над Гилбертом Бёрнсом в трёхраундовом бою на турнире UFC 273 в Джексонвилле.

Ранее сообщалось, как Чимаев высказался о своём следующем поединке.