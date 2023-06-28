Борзаковский назвал российских спортсменов самыми сильными в мире

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Борзаковский считает, что российские спортсмены остаются самыми сильными на планете.

«Российские спортсмены — самые сильные во всём мире, в любом случае. Это ни для кого не секрет, на Западе это знают, нас боятся. Все эти интриги, которые сейчас плетутся вокруг российского спорта, в конце концов закончатся», — заявил Борзаковский ТАСС.

Также функционер считает, что после возвращения на международную арену российские спортсмены смогут доказать своё превосходство.

«Я думаю, что спортивное руководство сделает всё возможное для нашего возвращения, мы ещё вернёмся на олимпийскую арену и докажем, что мы лучшие», — добавил он.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что мир теряет многое без проведения соревнований в России.