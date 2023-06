Малыхин заявил, что не перейдёт в UFC ни на каких условиях

Российский боец смешанных единоборств (MMA), чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин заявил, что не покинет свой нынешний промоушен, потому что нынешние боссы поверили в него, когда он не был востребован.

«Нет таких условий, на которых я перейду в UFC. Когда я был никому не нужен, мистер Чатри и One дали мне работу, дали мне дом, и я за деньги своих не продаю», — сообщил Малыхин Metaratings.

Он добавил, что не существует условий, которые заставят его перейти в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC).

«Какую бы цену за меня ни предложили сейчас или в будущем в UFC, пока я нужен в One, пока я боец One, я останусь в этой организации. И если One меня не уволит, то я хочу закончить свою карьеру здесь. Так что нет такой суммы, за которую я уйду в UFC», — добавил он.

На текущий момент россиянин одержал 13 побед в 13 поединках и сохраняет «сухой» рекорд в профессиональной карьере.

Ранее Малыхин заявил, что его попадание в MMA — заслуга легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко.