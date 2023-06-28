Московские ЦСКА и «Динамо» проведут два товарищеских матча в рамках Братского кубка.

Как сообщает пресс-служба армейцев, первая встреча состоится 8 июля в 13:30 мск на «ВЭБ Арене», а вторая игра — на следующий день в 16:30 на «ВТБ Арене».

В прошедшем сезоне красно-синие завоевали серебряные медали в Российской премьер-лиге (РПЛ) и выиграли Кубок России. Бело-голубые заняли девятое место в РПЛ.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что для посещения матча за Суперкубок России между ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» на «Ак Барс Арене» в Казани не будет требоваться карта болельщика.