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Calciomercato: «Торино» не оставляет попыток выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты»

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«Торино» попытается сделать ещё одно трансферное предложение «Аталанте» с целью выкупить полузащитника Алексея Миранчука.
Calciomercato: «Торино» не оставляет попыток выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает calciomercato.com, клубы не могут найти общий язык, в связи с чем боссы «Торино», в частности спортивный директор Давиде Вагнати, параллельно ищут других кандидатов для усиления.

Отмечается, что сам россиянин хочет остаться в стане «быков».

В минувшем сезоне российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.

Ранее сообщалось, что Миранчук не будет арендован «Вероной».

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