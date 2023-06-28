Calciomercato: «Торино» не оставляет попыток выкупить Алексея Миранчука у «Аталанты»
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Как сообщает calciomercato.com, клубы не могут найти общий язык, в связи с чем боссы «Торино», в частности спортивный директор Давиде Вагнати, параллельно ищут других кандидатов для усиления.
Отмечается, что сам россиянин хочет остаться в стане «быков».
В минувшем сезоне российский футболист провёл 31 матч в Серии А, где забил четыре мяча и шесть раз ассистировал партнёрам.
Ранее сообщалось, что Миранчук не будет арендован «Вероной».