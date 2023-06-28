Шишкин: к пятому туру будет понимание, сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что основным фактором успеха для красно-белых в чемпионской гонке могут стать результаты первых туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2023/24.

«В пятом туре «Спартак» сыграет против «Зенита»? Как раз игры до этой встречи будут показательны в том плане, как команды готовы. Но, по идее, они должны быть готовы с первого тура. Вряд ли за такой короткий перерыв все растеряют форму. Один-полтора сбора достаточно, чтобы восстановить кондиции. Так что к пятому туру будет понимание, сможет ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Красно-белые начнут новый сезон РПЛ матчем дома против «Оренбурга» 23 июля. Санкт-петербургский «Спартак» в первом туре сыграет в гостях с «Пари НН».

Ранее стало известно, что «Спартак» проведёт товарищеские игры с «Торпедо» и «Акроном».