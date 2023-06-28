Гонгадзе заявил, что не просил самую большую зарплату в «Факеле»

Нападающий Георгий Гонгадзе, покинувший «Факел», опроверг информацию о том, что запросил самую большую зарплату в воронежском клубе.

«Просил ли я у клуба миллион? Эта информация, по всей видимости, пошла со стороны «Факела». Я никакие условия не разглашал и сейчас не буду этого делать. Обсуждение условий — некорректное поведение, а вести себя некорректно по отношению к клубу и людям, которые вели переговоры, я не хочу. И ещё раз — я просил не самую большую зарплату в команде, а столько же, сколько получают другие форварды. Разве я, как лучший бомбардир, не могу на это рассчитывать?» — сказал Гонгадзе «РБ Спорт».

Также нападающий заявил, что не разглашал условия контракта с воронежским клубом.

«Мой контракт с воронежским клубом закончился 10-го числа, после стыкового матча. Переговоры велись довольно долго, мы общались с 15 мая. Все разговоры были конфиденциальными. Ни я, ни мои представители никому не разглашали детали соглашения. Это нормальное правило — не афишировать ни условия, ни бонусы. «Факел» предложил мне условия, которые существенно ниже, чем у других нападающих в команде», — добавил он.



В минувшем сезоне 27-летний россиянин провёл за «Факел» 29 матчей, забив девять мячей и отдав две голевые передачи.

Ранее «Факел» объявил об уходе Гонгадзе.