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The Athletic: «Арсенал» предложил рекордные £105 млн за полузащитника «Вест Хэм» Райса

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Лондонский «Арсенал» готовит предложение столичному «Вест Хэм» по полузащитнику Деклану Райсу.
The Athletic: «Арсенал» предложил рекордные £105 млн за полузащитника «Вест Хэм» Райса
  • Gettyimages.ru

По информации портала The Athletic, «канониры» готовятся выложить сумму в размере £100 млн. Отдельно сообщается о бонусе в размере £5 млн.

Если переход состоится, то сделка станет самой дорогой для британских футболистов. На данный момент самым дорогим переходом среди британских футболистов является трансфер Джека Грилиша из «Астон Вилла» в «Манчестер Сити». «Горожане» пополнили казну «Виллы» на сумму £100 млн.

В начале июня «молотобойцы» уже отклонили два предложения, которые им направили «Арсенал» и «Манчестер Сити», и теперь лондонский клуб готовится поднять ставки в надежде заполучить игрока.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» отказался продать «Манчестер Сити» Райса за £90 млн.

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