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Мирра Андреева рассказала, что трижды упала на первой тренировке во время подготовки к Уимблдону

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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о подготовке к Уимблдонскому турниру.
Мирра Андреева рассказала, что трижды упала на первой тренировке во время подготовки к Уимблдону
  • Gettyimages.ru

«Мне было достаточно сложно привыкнуть к траве, потому что мяч отскакивает иначе. Я трижды упала на первой тренировке. Чувствую себя немного медленной, но думаю, что это нормально. Стараюсь идти маленькими шагами и всё ещё чувствую опасность на корте. Но, как мы видим, пока всё идёт неплохо», — приводит слова Андреевой официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

27 июня 16-летняя россиянка обыграла испанку Росу Висенс Мас и вышла во второй круг квалификации Уимблдона. В следующем раунде турнира теннисистка сыграет с Хлоэ Паке из Франции.

Ранее сообщалось, что российские теннисистки Вера Звонарёва, Диана Шнайдер и Эрика Андреева пробились в полуфинал квалификации Уимблдона.

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