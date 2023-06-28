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Сёмин заявил, что надеется на серьёзный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне

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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян может ощутимо спрогрессировать в предстоящем сезоне-2023/24.
Сёмин заявил, что надеется на серьёзный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне
  • РИА Новости

«Арсен уже давно на слуху. Иногда он играл отлично, иногда чуть хуже. Прошедший сезон получился тяжёлым для всего «Динамо». Надо смотреть, как сложится сезон предстоящий», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По мнению тренера, 20-летний россиянин может показать свой лучший футбол, если хорошо поработает на летних сборах.

«Хочется увидеть серьёзный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне», — заявил он.

В прошедшем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. Столичный клуб занял девятое место в Российской премьер-лиге, набрав 46 очков.

Ранее Захарян заявил, что не встречался с представителями Федерации футбола Армении.

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