Сёмин заявил, что надеется на серьёзный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян может ощутимо спрогрессировать в предстоящем сезоне-2023/24.

«Арсен уже давно на слуху. Иногда он играл отлично, иногда чуть хуже. Прошедший сезон получился тяжёлым для всего «Динамо». Надо смотреть, как сложится сезон предстоящий», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По мнению тренера, 20-летний россиянин может показать свой лучший футбол, если хорошо поработает на летних сборах.

«Хочется увидеть серьёзный прогресс в игре Захаряна в следующем сезоне», — заявил он.

В прошедшем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять мячей и отдал восемь результативных передач. Столичный клуб занял девятое место в Российской премьер-лиге, набрав 46 очков.

Ранее Захарян заявил, что не встречался с представителями Федерации футбола Армении.