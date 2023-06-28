Головин заявил, что во время отпуска всегда старается приехать в Калтан

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от участия в товарищеском матче между футбольной командой Калтана и командой из Новокузнецка.

«Это просто товарищеский матч. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Полузащитник заявил, что во время отпуска всегда старается приехать в Калтан.

«При первой возможности стараюсь приехать в Калтан, где провожу по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном. Это город, где я родился и вырос, здесь я испытываю особые чувства и эмоции. Это мой дом, здесь мои родные и близкие», — заявил он.

Встреча состоялась 27 июня и завершилась со счётом 12:3 в пользу команды Калтана. 27-летний россиянин забил один мяч и отдал три результативные передачи. После игры он раздал автографы.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Головина возросла до €28 млн.