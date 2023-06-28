Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Головин заявил, что во время отпуска всегда старается приехать в Калтан

Короткая ссылка
Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями от участия в товарищеском матче между футбольной командой Калтана и командой из Новокузнецка.
Головин заявил, что во время отпуска всегда старается приехать в Калтан
  • Gettyimages.ru

«Это просто товарищеский матч. Рад, что всем понравилось. Для меня это тоже возможность получить позитив и хорошее настроение», — приводит слова Головина «Спорт-Экспресс».

Полузащитник заявил, что во время отпуска всегда старается приехать в Калтан.

«При первой возможности стараюсь приехать в Калтан, где провожу по крайней мере часть отпуска и набираюсь сил перед новым сезоном. Это город, где я родился и вырос, здесь я испытываю особые чувства и эмоции. Это мой дом, здесь мои родные и близкие», — заявил он.

Встреча состоялась 27 июня и завершилась со счётом 12:3 в пользу команды Калтана. 27-летний россиянин забил один мяч и отдал три результативные передачи. После игры он раздал автографы.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Головина возросла до €28 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить