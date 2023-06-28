Шарп: «Фламенго» был заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Вендела

«Фламенго» изучал возможность приобретения бразильского полузащитника Вендела у санкт-петербургского «Зенита».

Бразильский клуб был заинтересован в стоимости футболиста, однако цена в €15 млн их оттолкнула, сообщает журналист Дэвид Шарп в Twitter.

Вендел в сезоне-2022/23 провёл 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее член совета директоров «Фенербахче» Салахаттин Баки высказался об интересе клуба к футболистам «Зенита» Венделу и Малкому.