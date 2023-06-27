Сборная Грузии вышла в плей-офф молодёжного чемпионата Европы по футболу с первого места
В матче третьего тура группы A грузины сыграли вничью с нидерландцами со счётом 1:1.
У грузинской команды мяч забил Зурико Давиташвили (42-я минута), у соперников отличился Кеннет Тейлор (45 + 6).
Сборная Грузии набрала пять очков и заняла первую строчку, на втором месте расположилась сборная Португалии (4 очка), а команды Нидерландов (3) и Бельгии (2) не смогли выйти в плей-офф.
В 1/4 финала грузины встретятся со второй командой из группы C.
Ранее Федерация футбола Румынии (ФФР) приняла решение обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после нарушения регламента Международной федерации футбола (ФИФА) игроками молодёжной сборной Украины.