Сборная Грузии вышла в плей-офф молодёжного чемпионата Европы по футболу с первого места

Молодёжная сборная Грузии пробилась в плей-офф первенства Европы для футболистов не старше 21 года.

В матче третьего тура группы A грузины сыграли вничью с нидерландцами со счётом 1:1.

У грузинской команды мяч забил Зурико Давиташвили (42-я минута), у соперников отличился Кеннет Тейлор (45 + 6).

Сборная Грузии набрала пять очков и заняла первую строчку, на втором месте расположилась сборная Португалии (4 очка), а команды Нидерландов (3) и Бельгии (2) не смогли выйти в плей-офф.

В 1/4 финала грузины встретятся со второй командой из группы C.

Ранее Федерация футбола Румынии (ФФР) приняла решение обратиться в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после нарушения регламента Международной федерации футбола (ФИФА) игроками молодёжной сборной Украины.