Хоккеист Свечников заявил, что 6 июля должен выйти на лёд после травмы

Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников заявил журналистам, что не испытывает проблем с восстановлением после травмы колена.

«Уже три с половиной месяца прошло, хожу в зал, работаю над ногой. Уже в июле, с шестого числа, должен выйти на лёд в первый раз. Восстановление прошло хорошо, никаких осложнений», — цитирует Свечникова РИА Новости.

Хоккеист получил травму в матче 12 марта против «Вегас Голден Найтс». Врачи диагностировали у россиянина повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

В сезоне-2022/23 россиянин провёл 64 игры в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и набрал 55 (23 + 32) очков.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, почему в первой команде символической сборной НХЛ не оказалось ни одного россиянина.