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Захарова и Тимофеева не смогли выйти в полуфинал квалификации Уимблдона

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Российские теннисистки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева не смогли пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона.
Захарова и Тимофеева не смогли выйти в полуфинал квалификации Уимблдона
  • Gettyimages.ru
  • © Adam Nurkiewicz

Захарова потерпела поражение от японки Нао Хибино со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. В другой встрече Мария Тимофеева проиграла китаянке Чжосюань Бай (3:6, 2:6) за 1 час 38 минут.

Элина Аванесян смогла пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона, обыграв мексиканку Фернанду Контрерас Гомес со счётом 6:3, 6:0 за 1 час 5 минут. 

Ранее российские теннисистки Вера Звонарёва, Диана Шнайдер и Эрика Андреева смогли пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона.

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