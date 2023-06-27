Захарова и Тимофеева не смогли выйти в полуфинал квалификации Уимблдона

Российские теннисистки Анастасия Захарова и Мария Тимофеева не смогли пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона.

Захарова потерпела поражение от японки Нао Хибино со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты. В другой встрече Мария Тимофеева проиграла китаянке Чжосюань Бай (3:6, 2:6) за 1 час 38 минут.

Элина Аванесян смогла пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона, обыграв мексиканку Фернанду Контрерас Гомес со счётом 6:3, 6:0 за 1 час 5 минут.

Ранее российские теннисистки Вера Звонарёва, Диана Шнайдер и Эрика Андреева смогли пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона.