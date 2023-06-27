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Центр прогресса бокса открыт в Каменске-Уральском

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Герасимов открыли центр прогресса бокса в городе Каменске-Уральском.
Центр прогресса бокса открыт в Каменске-Уральском
  • Gettyimages.ru
  • © Daniel Tadevosyan

Каменский центр стал стартовым в проекте по открытию в регионе пяти центров бокса. В новом спортивном сооружении будут культивировать не только бокс, но и ряд других единоборств.

На церемонии открытия присутствовали прославленные спортсмены: Александр Поветкин, Денис Лебедев, Егор Мехонцев, Александр Беспутин, Пётр Ян, Магомед Курбанов и Шавкат Рахимов.

В четырёхэтажном здании ежедневно смогут заниматься до 500 человек, а сердцем центра служит зал-арена на третьем этаже. Современное освещение и мультимедийное оборудование позволяет проводить турниры любого уровня.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Анатольевна Кириенко выразила озабоченность тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания IBA.

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