Центр прогресса бокса открыт в Каменске-Уральском
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Каменский центр стал стартовым в проекте по открытию в регионе пяти центров бокса. В новом спортивном сооружении будут культивировать не только бокс, но и ряд других единоборств.
На церемонии открытия присутствовали прославленные спортсмены: Александр Поветкин, Денис Лебедев, Егор Мехонцев, Александр Беспутин, Пётр Ян, Магомед Курбанов и Шавкат Рахимов.
В четырёхэтажном здании ежедневно смогут заниматься до 500 человек, а сердцем центра служит зал-арена на третьем этаже. Современное освещение и мультимедийное оборудование позволяет проводить турниры любого уровня.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Анатольевна Кириенко выразила озабоченность тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания IBA.