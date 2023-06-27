Полузащитник Ковачич перешёл из «Челси» в «Манчестер Сити»
- AP
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Контракт с футболистом заключён на четыре года, сообщается на официальном сайте «Ман Сити».
В сезоне-2022/23 на счету Ковачича 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, два забитых мяча и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €38 млн.
По информации СМИ, 29-летний игрок приобретён за €25 млн плюс €5 млн прописаны в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».