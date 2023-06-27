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Полузащитник Ковачич перешёл из «Челси» в «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Челси» Матео Ковачич перешёл в «Манчестер Сити».
Полузащитник Ковачич перешёл из «Челси» в «Манчестер Сити»
  • AP
  • © David Cliff

Контракт с футболистом заключён на четыре года, сообщается на официальном сайте «Ман Сити».

В сезоне-2022/23 на счету Ковачича 37 матчей за «Челси» во всех турнирах, два забитых мяча и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €38 млн.

По информации СМИ, 29-летний игрок приобретён за €25 млн плюс €5 млн прописаны в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

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