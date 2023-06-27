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Мыскина: на теннисистку Мирру Андрееву можно возлагать надежды

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Вице-президент Федерации тенниса России, экс вторая ракетка мира Анастасия Мыскина оценила перспективы 16-летней россиянки Мирры Андреевой.
Мыскина: на теннисистку Мирру Андрееву можно возлагать надежды
  • Gettyimages.ru
  • © Andy Cheung

«Конечно, на Мирру Андрееву можно возлагать надежды. Она прекрасная теннисистка, замечательная девушка, которая уже показала хороший результат на «Ролан Гаррос» и сейчас продолжает показывать», — цитирует Мыскину РИА Новости

Мирра Андреева пробилась во второй раунд квалификации Уимблдона. Россиянка одержала победу над испанкой Росой Висенс Мас со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 18 минут.

Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российские теннисистки Вера Звонарёва, Диана Шнайдер и Эрика Андреева смогли пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона.

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