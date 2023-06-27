Сабункуоглу: ПАОК предложил €600 тысяч за переход Оздоева

Греческий ПАОК заинтересован в переходе российского футболиста турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.

Греческий клуб готов заплатить €600 тыс. за трансфер 30-летнего полузащитника, сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в соцсетях.

ПАОК также предложил россиянину контракт с зарплатой €1,2 млн в год.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Анзор Гаргаев, агент Оздоева, подтвердил интерес ПАОКа к футболисту.