Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сабункуоглу: ПАОК предложил €600 тысяч за переход Оздоева

Короткая ссылка
Греческий ПАОК заинтересован в переходе российского футболиста турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева.
Сабункуоглу: ПАОК предложил €600 тысяч за переход Оздоева
  • Gettyimages.ru
  • © Seskim Photo/MB Media

Греческий клуб готов заплатить €600 тыс. за трансфер 30-летнего полузащитника, сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в соцсетях.

ПАОК также предложил россиянину контракт с зарплатой €1,2 млн в год. 

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Анзор Гаргаев, агент Оздоева, подтвердил интерес ПАОКа к футболисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить