Footmercato: «Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024 году

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в 2024 году свободным агентом.

Как сообщает Footmercato, французский нападающий, со своей стороны, рад остаться ещё на один год в Париже. Его ждёт бонус за лояльность в размере €90 млн, если он останется до 2024 года.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» оставляет футболку с девятым номером для Мбаппе.