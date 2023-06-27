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Footmercato: «Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024 году

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» в 2024 году свободным агентом.
Footmercato: «Реал» и Мбаппе договорились о переходе форварда свободным агентом в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Как сообщает Footmercato, французский нападающий, со своей стороны, рад остаться ещё на один год в Париже. Его ждёт бонус за лояльность в размере €90 млн, если он останется до 2024 года.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 41 мяч и отдал десять результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» оставляет футболку с девятым номером для Мбаппе.

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