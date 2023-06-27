Le Petit OM: Чалов может перейти в «Марсель»
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Как сообщает Le Petit OM, клуб может сделать предложение в ближайшее время.
Уточняется, что агент форварда, Кристиан Эмиле, работает в той же компании, что и президент «Марселя» Пабло Лонгория.
В прошедшем сезоне 25-летний игрок провёл за ЦСКА 41 матч во всех турнирах, забил 24 гола и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что Зделар надеется, что Фёдор Чалов останется в ЦСКА.