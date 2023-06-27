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Кузнецов выиграл чемпионат России в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

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Евгений Кузнецов победил в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2023 года в Екатеринбурге.
Кузнецов выиграл чемпионат России в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Он получил от судей 464,25 балла. Серебряную награду выиграл Никита Шлейхер (462,20). Бронза досталась Егору Лапину (447,30).

Ранее сообщалось, что Шлейхер и Белёвцев победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России.

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