Кузнецов выиграл чемпионат России в прыжках в воду с трёхметрового трамплина
Евгений Кузнецов победил в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2023 года в Екатеринбурге.
- РИА Новости
- © Максим Богодвид
Он получил от судей 464,25 балла. Серебряную награду выиграл Никита Шлейхер (462,20). Бронза досталась Егору Лапину (447,30).
Ранее сообщалось, что Шлейхер и Белёвцев победили в синхронных прыжках в воду с вышки на чемпионате России.
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