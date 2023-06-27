Кузнецов выиграл чемпионат России в прыжках в воду с трёхметрового трамплина

Евгений Кузнецов победил в прыжках в воду с трёхметрового трамплина на чемпионате России 2023 года в Екатеринбурге.

РИА Новости

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