Tuttomercatoweb: Алексей Миранчук может перейти в «Верону»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttomercatoweb, «Верона» хочет взять Миранчука в аренду с последующим правом выкупа. Клуб готов подписать россиянина, даже если его зарплата ударит по бюджету.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач в 31 матче за туринцев. 16 июня стало известно, что «Торино» готов заплатить за выкуп прав на Миранчука не более €7 млн.

Ранее сообщалось, что «Торино» и «Аталанта» приостановили переговоры по трансферу Миранчука.