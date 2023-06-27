Metaratings: «Манчестер Сити» проявляет интерес к Сперцяну
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Как сообщает Metaratings, скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» приехали на матч с участием полузащитника по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены его игрой.
По информации источника, агентство ведёт переговоры с клубами о возможном приобретении футболиста, но пока что не было официальных предложений.
Хавбек «Краснодара» в сезоне-2022/23 забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Сперцян женился.