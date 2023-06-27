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Траньков: Щербакова серьёзно настроена и погружена в тренировочный процесс

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков ответил на вопрос о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на прежний уровень.
Траньков: Щербакова серьёзно настроена и погружена в тренировочный процесс
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Могу сказать только то, что Аня сейчас на сборах, каждый день тренируется. Она серьёзно настроена и погружена в тренировочный процесс», — цитирует Транькова «Матч ТВ».

По информации РИА Новости, фигуристка ещё не приняла окончательное решение. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Напомним, что Анна не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Авербух выразил мнение, что Щербаковой по силам совмещать соревнования и участие в шоу.

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