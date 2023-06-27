Джикия рассказал, что не обсуждал с Промесом тему с вынесением приговора в Нидерландах

Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что пока не разговаривал с нападающим красно-белых Квинси Промесом на тему с вынесением приговора в Нидерландах.

«Нет, сегодня не общались с Промесом — мы приехали на медосмотр в разное время. Понятное дело, что пересеклись и поздоровались, но на личные темы не общались. Планирую ли разговор? Мы со всеми планируем разговор», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.