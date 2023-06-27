Джикия рассказал, что не обсуждал с Промесом тему с вынесением приговора в Нидерландах
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«Нет, сегодня не общались с Промесом — мы приехали на медосмотр в разное время. Понятное дело, что пересеклись и поздоровались, но на личные темы не общались. Планирую ли разговор? Мы со всеми планируем разговор», — цитирует Джикию «Чемпионат».
Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.
Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.
Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.