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Джикия рассказал, что не обсуждал с Промесом тему с вынесением приговора в Нидерландах

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Защитник «Спартака» Георгий Джикия сообщил, что пока не разговаривал с нападающим красно-белых Квинси Промесом на тему с вынесением приговора в Нидерландах.
Джикия рассказал, что не обсуждал с Промесом тему с вынесением приговора в Нидерландах
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нет, сегодня не общались с Промесом — мы приехали на медосмотр в разное время. Понятное дело, что пересеклись и поздоровались, но на личные темы не общались. Планирую ли разговор? Мы со всеми планируем разговор», — цитирует Джикию «Чемпионат».

Суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 года тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Прокуратура требовала наказать Промеса двумя годами лишения свободы. Суд также обвинил футболиста в том, что он не присутствовал ни на одном из заседаний. Его не было и на вынесении приговора.

Ранее в «Спартаке» заявили, что будут оказывать помощь Промесу в получении гражданства РФ.

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