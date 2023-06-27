Петрова предположила, что Бублик может вылететь с Уимблдона из-за суеверия

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова оценила шансы казахстанца Александра Бублика на Открытом чемпионате Великобритании после его победы на турнире в Галле.

«Есть очень интересная статистика: все победители Галле проигрывали в первом круге Уимблдона. Сможет ли Александр об этом не думать? Всё-таки теннисисты — очень суеверные спортсмены. Надеюсь, что ему об этом никто не скажет», — цитирует Петрову «Газета.Ru».

Бублик в финале турнира категории ATP 500 в немецком Галле одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым. Матч завершился со счётом 6:3, 3:6, 6:3. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Ранее сообщалось, что Бублик оценил победу над Рублёвым в финале турнира в Галле.