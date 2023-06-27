The Athletic: «Бавария» сделала официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перейти в «Баварию» в летнее трансферное окно.

Как сообщает The Athletic, мюнхенский клуб предложил за лучшего бомбардира в истории сборной Англии €70 млн плюс бонусы.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Лукас Эрнандес намерен покинуть клуб в ближайшее время.