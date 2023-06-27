The Athletic: «Бавария» сделала официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Кейна
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Как сообщает The Athletic, мюнхенский клуб предложил за лучшего бомбардира в истории сборной Англии €70 млн плюс бонусы.
В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Тоттенхэм» 48 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» Лукас Эрнандес намерен покинуть клуб в ближайшее время.